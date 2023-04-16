مسعود بارزاني يستذكر الهجوم الكيمياوي على باليسان والشيخ وسنان: لن تُنسى أبداً

شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، القصف الكيمياوي الذي شنه النظام السابق على باليسان والشيخ وسنان.

وقال بارزاني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "جرائم القصف الكيماوي على مناطق باليسان والشيخ وسنان ووادي خوشناوتي وكل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكوردستاني هي جراح عميقة في أجساد شعبنا ولن تُنسى أبدا".

وكان نظام البعث قد قصف قبل 36 عاما منطقتي وادي باليسان و قرى شيخ وسانان (وادي خوشناوتي)، بالاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا مما أسفر عن مقتل 263 شخصا واصابة اكثر من 620 آخرين بجروح.

ويعد قصف طائرات النظام السابق لمنطقتي باليسان وقرى شيخ وسانان، بغاز الخردل وغاز السيانيد، الأول من نوعه، وتكرر قصف الغازات فيما بعد بمدينة حلبجة وغيرها من مدن ومناطق إقليم كوردستان.