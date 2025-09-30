مسعود بارزاني يرعى قمة للحزبين الرئيسيين في اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

من المقرر أن يترأس الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء في بيرمام اجتماع القمة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز فإنه سيشارك في الاجتماع وفد الحزب الديمقراطي بحضور النائب الأول لرئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، والنائب الثاني مسرور بارزاني، فيما يضم وفد الاتحاد الوطني رئيس الحزب بافل طالباني، وشقيقه قوباد طالباني.

وتشير المعلومات إلى أن الاجتماع سيبحث عدة مسائل ابرزها تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان وحسم المناصب فيها اضافة الى الانتخابات البرلمانية في العراق المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبهذا الصدد صرّح القيادي في الاتحاد الوطني درباس كوسرت رسول للصحفيين بأن: هناك تفاهما جيدا بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونتمنى التوصل لاتفاق حول النقاط التي لم تُحسم بعد في المستقبل القريب.

وبعد مرور نحو 10 أشهر على انتخابات برلمان كوردستان، ما يزال الإقليم دون حكومة جديدة وسط جمود سياسي، حيث أخفقت الاجتماعات المتكررة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في كسر حالة الانسداد، مما أطال أمد الفراغ الحكومي.

وتعثّر محاولات التفاهم تركز بشكل أساسي حول المناصب الرئيسية والسيادية والإدارية الكبرى، الأمر الذي ينذر بانعكاسات سلبية على اقتصاد الإقليم وعلاقته في بغداد ودول الجوار، فضلاً عن تأثيراته على المزاج الشعبي.

هذا التعثّر ليس الأول من نوعه، بل سبق أن شهدت الدورات السابقة تأرجحاً واضحاً بين فترات قصيرة وأخرى امتدت لنحو سنة، تخللتها مراحل من الشدّ والجذب حول تشكيل حكومة الإقليم. وتكررت خلالها الخلافات السياسية والتباينات الحزبية التي أعاقت الوصول إلى توافق نهائي، ما جعل عملية تشكيل الحكومة تمرّ دائماً بمخاض طويل ومعقّد.

وبحسب مراقبين للشأن الكوردستاني، فإن الحزبين الرئيسيين ينتظران الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في العراق في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بهدف تسوية الخلافات بشأن توزيع المناصب و حسمها بسلة واحدة سواء داخل حكومة الاقليم، أم الحكومة الاتحادية المقبلتين.