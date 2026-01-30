مسعود بارزاني يرحب باتفاق دمشق و"قسد": نأمل أن يكون مستداما

شفق نيوز- أربيل

رحب الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الجمعة، بالاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونشر مقر بارزاني، رسالة وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "نرحّب بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، وإذ نقدّم التهاني للطرفين، نعرب عن أملنا في أن يكون الاتفاق مستداماً وناجحاً".

وأضاف "نؤكد إيماننا الراسخ بأن الحوار والسلام هما الطريق الصحيح لمعالجة المشاكل والخلافات".

وبين "كما نأمل أن تُطوى صفحة معاناة وآلام الشعب الكوردي في سوريا بعد الآن، وأن ينعم جميع الأطراف بالسلام والحرية والاستقرار في سوريا".

وكان قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كشفت في وقت سابق يوم الجمعة، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته مع الحكومة السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قسد" ورد وكالة شفق نيوز، فإن "الاتفاق تم على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".

وأوضح أن الاتفاق يشمل "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب".

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، والاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

ووفقاً للبيان، فإن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش كافة لمدة 15 يوماً.