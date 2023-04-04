مسعود بارزاني يرحب باتفاق تصدير النفط: نأمل أن يكون بوابة لحل جميع القضايا العالقة

شفق نيوز/ رحب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، باتفاق تصدير النفط بين حكومتي بغداد وأربيل، واعرب عن أمله أن يكون بوابة لحل جميع القضايا العالقة.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس مسعود بارزاني أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الحكومة العراقية الاتحادية محمد شياع السوداني".

وخلال المكالمة الهاتفية، وصف الرئيس بارزاني، توقيع الإتفاق بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن صادرات النفط بالخطوة التاريخية، وأثنى على جهود رئيس الوزراء العراقي في حل القضايا العالقة وإنجاح هذا الإتفاق".

وقال بارزاني، "إذا كانت هناك نوايا حسنة وإرادة لحل القضايا فسيكون حلها سهلاً وممكناً ، معرباً عن أمله في أن تصبح هذه الإتفاقية بوابة للشروع في حل جميع القضايا والإشكاليات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية".

وخلال المحادثة الهاتفية ذاتها، كرر الرئيس بارزاني دعمه لجهود وخطوات رئيس الوزراء العراقي.