مسعود بارزاني يدين هجوم داعش في روسيا: نشارككم الآلام

شفق نيوز/ أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش قرب العاصمة الروسية موسكو.

وكتب بارزاني في تدوينة له على تويتر: "نُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في موسكو واستهدف المدنيين ألابرياء".

وأضاف: "واذ نعزي أُسر الضحايا، نواسي الشعب الروسي والحكومة الروسية ونشاركهم آلامهم".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أدانت "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في ضاحية كروكوس سيتي الروسية وادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

ولقي ما لا يقل عن 62 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم أمس الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.