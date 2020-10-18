مسعود بارزاني يدين حادثة قتل الشبان في بلد

شفق نيوز/ ادان الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاحد بشدة حادثة قتل واختطاف عدد من الاشخاص في قرية "الفرحاتية" في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

وتقدم بارزاني في بيان اليوم، بالتعازي والمواساة لذوي ضحايا الحادثة.

واضاف "نؤكد انه في اطار تحقيق الاستقرار وحماية ارواح المواطنين يتعين على الحكومة العراقية، والجهات المعنية والاطراف السياسية التعاون فيما بينها للحد من من تلك الجرائم".

وقام مسلحون مجهولون بتصفية ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد في صلاح الدين، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وقرر الكاظمي امس السبت إحالة مسؤولين أمنيين إلى التحقيق على خلفية "مجزرة" قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

بدوره ادان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم بشدة قتل واختطاف 12 شابا في مدينة بلد التابعة لمحافظة صلاح الدين.