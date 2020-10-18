سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مسعود بارزاني يدين حادثة قتل الشبان في بلد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-18T10:52:40+0000
مسعود بارزاني يدين حادثة قتل الشبان في بلد

شفق نيوز/ ادان الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاحد بشدة حادثة قتل واختطاف عدد من الاشخاص في قرية "الفرحاتية" في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.

وتقدم بارزاني في بيان اليوم، بالتعازي والمواساة لذوي ضحايا الحادثة.

واضاف "نؤكد انه في اطار تحقيق الاستقرار وحماية ارواح المواطنين يتعين على الحكومة العراقية، والجهات المعنية والاطراف السياسية التعاون فيما بينها للحد من من تلك الجرائم".

وقام مسلحون مجهولون بتصفية ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد في صلاح الدين، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وقرر الكاظمي امس السبت إحالة مسؤولين أمنيين إلى التحقيق على خلفية "مجزرة" قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

بدوره ادان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم بشدة قتل واختطاف 12 شابا في مدينة بلد التابعة لمحافظة صلاح الدين.

related

كندا تهدي رمزها الوطني لبارزاني: شخصية تأريخية ومقاتل مدى الحياة

Date: 2019-12-18 14:32:19
كندا تهدي رمزها الوطني لبارزاني: شخصية تأريخية ومقاتل مدى الحياة

بارزاني يجتمع مع وزير الدفاع العراقي

Date: 2020-01-25 11:37:41
بارزاني يجتمع مع وزير الدفاع العراقي

بارزاني يقدم خارطة طريق لكورد سوريا لضمان حقوقهم

Date: 2019-12-03 16:10:23
بارزاني يقدم خارطة طريق لكورد سوريا لضمان حقوقهم

بارزاني: علاقات كوردستان وأمريكا وصلت لذروتها في هذه المرحلة

Date: 2020-02-16 17:35:50
بارزاني: علاقات كوردستان وأمريكا وصلت لذروتها في هذه المرحلة

بارزاني يخطر فرنسا قلقه على مصير الشعب الكوردي بسوريا

Date: 2019-10-09 16:05:55
بارزاني يخطر فرنسا قلقه على مصير الشعب الكوردي بسوريا

مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل "خارطة طريق" لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

Date: 2019-08-03 10:16:31
مسعود بارزاني يقدم لبغداد وأربيل "خارطة طريق" لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

مسعود بارزاني: مع الكاظمي مازالت الفرصة سانحة لمعالجة المشكلات بين اربيل وبغداد

Date: 2020-08-16 07:26:43
مسعود بارزاني: مع الكاظمي مازالت الفرصة سانحة لمعالجة المشكلات بين اربيل وبغداد

بارزاني يدعو لعدم اليأس من الحل السلمي للقضية الكوردية في تركيا

Date: 2019-09-07 18:34:06
بارزاني يدعو لعدم اليأس من الحل السلمي للقضية الكوردية في تركيا