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مسعود بارزاني يدين بشدة "الإساءة" للمرجعية الدينية: التجاوز عليها ليس من أخلاقيات شعب كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-28T09:03:25+0000
مسعود بارزاني يدين بشدة "الإساءة" للمرجعية الدينية: التجاوز عليها ليس من أخلاقيات شعب كوردستان

شفق نيوز/ أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الاثنين، بشدة ما اعتبرها اساءة للمرجعية الدينية، حيث أكد أن التجاوز عليها ليس من أخلاق أو سلوكيات شعب كوردستان.

وقال بارزاني في بيان، "ندين بشدة الاساءة التي حصلت يوم امس من قبل أحد الأشخاص بحق المرجعية، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعدّ تجاوزا للخطوط الحمراء، مؤكدين على أن مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف أن "ثوابت كوردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، والإساءة للرموز الدينية والمرجعيات لم يكن لها مكان في سلوكيات شعب كوردستان وأخلاقياته في أي وقت، وأن شعب كوردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك".

ولفت بارزاني إلى أنه "قد تم اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل".

كما قال "في ذات الوقت نندد بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية من قبل مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها الا ان ترتكب اعمالا تخريبية، مما يدلل على حالة التوتر وعدم الاستقرار والفوضى".

وكانت داخلية إقليم كوردستان أعلنت اعتقال المدعو الكاتب الكوردي نايف الكوردستاني بعد تعرضه في تغريدة للمرجعية الدينية العراقية، كما نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتماء صاحب التغريدة إليه.

وعلى إثر التغريدة اقتحم أنصاب لفصائل مسلحة مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، وأشعلوا النيران فيه.

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