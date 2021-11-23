مسعود بارزاني يدعو لاستثمار وجود الجالية الكوردية بالسويد في توسعة العلاقات مع شعبها

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء آن ليندي وزيرة خارجية السويد والوفد المرافق لها.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني اليوم، أن اللقاء ناقش الوضع السياسي في العراق، والانتخابات البرلمانية العراقية، وتهديد الإرهاب والفكر المتطرف ،وقضية تطوير ثقافة الديمقراطية، وحقوق الإنسان.

وأشار اللقاء ايضا إلى الصداقة بين الشعبين الكوردي والسعودي إذ وصف الجانبان وجود عدد كبير من الجالية الكوردية في السويد بأنه جسر قوي لتوسيع العلاقات والصداقة بين الشعبين.

وأثنت الوزيرة على صمود وتضحيات الشعب الكوردي وقوات البيشمركة في هزيمة تنظيم داعش، فيما أشادت أيضا على جهود إقليم كوردستان في حماية المكونات، والتعايش المشترك فيما بينها وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة.

بدوره شكر الزعيم بارزاني دولة السويد على دعمها الدائم للشعب الكوردي خلال الأيام العصيبة، وعلى موقفها الإنساني من نضال هذا الشعب.

كما شكر بارزاني الحكومة السويدية على دعمها لقوات البيشمركة الكوردستانية في الحرب الإرهابية التي شنها تنظيم داعش، داعيا إلى مواصلة تطوير الصداقة والعلاقات بين إقليم كردستان والسويد.