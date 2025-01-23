مسعود بارزاني يدعو إدارة الشرع لمراعاة حقوق الكورد في سوريا

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة أن يراعي النظام السياسي الجديد في سوريا، حقوق وتطلعات وخصوصية الشعب الكوردي.

جاء ذلك، خلال استقباله، في مصيف صلاح الدين، توبياس ليندنر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، والمبعوث الخاص للوزارة لشؤون سوريا، إلى جانب وفد مرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، جرى تقييم الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في المنطقة وسوريا، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة لعودة الإرهاب، ودور الأطراف الكوردية في سوريا بمستقبل البلاد، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، والاستناد إلى الطرق السلمية والحوار بين جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بمستقبل الكورد في سوريا، أشار بارزاني إلى تاريخ النضال والمعاناة والتضحيات التي قدمها الشعب الكوردي في سوريا، وفق البيان.

وشدد على وجوب أن تقرر الأطراف الكوردية في سوريا بشأن مصيرها بشكل مشترك، ومعالجة الخلافات عبر الحوار والسبل السلمية، كما أكد على ضرورة أن يراعي النظام السياسي الجديد في سوريا حقوق وتطلعات وخصوصية الشعب الكوردي.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان، وعملية التفاوض بين الأطراف السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

بدوره، أشاد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، بسير انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في تشرين الأول الماضي في أجواء هادئة ونسبة المشاركة الشعبية الواسعة فيها، واصفاً إياها بالناجحة والنموذجية.

وشهد اللقاء أيضاً، التأكيد على العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان وألمانيا، حيث أعرب مسعود بارزاني عن شكره لحكومة وشعب ألمانيا على دعم قوات بيشمركة كوردستان خلال الحرب ضد إرهابيي داعش.

هذا وأكد الوفد الضيف، للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، التزام ألمانيا بدعم شعب كوردستان، ومواصلة التنسيق والتعاون الدائم مع حكومة الإقليم في مختلف الظروف.