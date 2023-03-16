مسعود بارزاني يدعو بغداد للبدء بعملية تعويض حلبجة

شفق نيوز/ طالب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، الحكومة العراقية للبدء بعملية تعويض حلبجة.

وقال بارزاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن ‏جريمة قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية من قبل أكثر الأنظمة وحشية في العصر الحديث ستبقى إلى الأبد في ذاكرتنا.

وأضاف أن من واجب الحكومة العراقية أن تبدأ عملية تعويض حلبجة، وختم تغريدته قائلا "تحية الى ارواح الضحايا".

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن مدينة حلبجة والحلبجيين بحاجة إلى المزيد من الخدمات ويجب تعويضهم وفقاً لقرارات المحاكم والقانون، فيما دعا رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية بضرورة تعويض عائلات وذوي شهداء حلبجة والمؤنفلين وجميع ضحايا النظام السابق، ومن تضرر على يديه.

ويمر اليوم الخميس السادس عشر من آذار الذكرى السنوية لقصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي من قبل النظام السابق، مخلفا آلاف الضحايا من المدنيين غالبيتهم من النساء والاطفال.