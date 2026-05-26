مسعود بارزاني يدعو القوى الكوردية لاجتماع "يعالج الانسداد" بعد العيد

دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، القوى السياسية في إقليم كوردستان، إلى اجتماع بعد عيد الأضحى، لمعالجة حالة الانسداد، وإنهاء الوضع السياسي المشحون.

جاء ذلك خلال رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى، وجهها مسعود بارزاني، وردت لوكالة شفق نيوز.

وقال بارزاني: "في هذه المنعطف الحساس والمصيري، رسالتي إلى الأطراف والقوى السياسية في كوردستان هي أن يفكر الجميع بمصالح شعب كوردستان، وأن يضعوا المصالح العليا لشعبنا فوق الأهداف والمصالح الضيقة، وأن يكفوا عن الصراع العقيم والتآكل الذاتي الذي أثقل كاهل العملية السياسية في الإقليم منذ فترة".

وأضاف: "أدعو القوى السياسية في الإقليم، إلى الاجتماع معاً بعد عيد الأضحى المبارك، بروح مخلصة ووطنية لمعالجة حالة الانسداد السياسي وإنهاء هذا الوضع السياسي المشحون".

وتابع مسعود بارزاني: "إن ذلك واجبٌ أخلاقي ووطني وقومي، ويتوجب على جميع الأطراف التعامل معه بحس المسؤولية والعودة إلى جادة الصواب".

وخلص الزعيم الكوردي إلى القول "آمل أن يكون هذا العيد بداية لتحسن أوضاع إقليم كوردستان وتجاوز العقبات السياسية، وكذلك لترسيخ السلام واستتباب الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي سائر أنحاء العالم".