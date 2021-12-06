مسعود بارزاني يحث على "تغيير فنون القتال": على البيشمركة الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، ضرورة انتقال قوات البيشمركة من حالة الدفاع إلى الهجوم، وذلك عقب هجمات دامية شنها تنظيم داعش على مواقع للقوات الكوردية، في قرى على تخوم كركوك ونينوى.

وقال بارزاني، وهو زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان، "أؤكد أنه من الضروري على الثأر من الإرهابيين لدماء الشهداء".

وأضاف "بسبب زيادة تحركات وتعرضات الارهابيين في الاونة الاخيرة من الضروري على البيشمركة أخذ استعدادات اكثر وتغيير فنون القتال وأن ينتقل من حالة الدفاع الى هجوم لمعاقبة والقضاء على الإرهابيين".

وكانت وزارة البيشمركة، أعلنت أمس تعرض قواتها لهجوم وصفته بالوحشي، في قرية قرب كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، "ليلة 5/6 كانون الأول 2021 اقدم ارهابيو داعش هجوماً وحشياً على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا".

وتقول مصادر أمنية، إن أغلب الهجمات الأخيرة، ينطلق فيها ارهابيو داعش على الأغلب من سلسلة جبال قرجوغ بين محافظة نينوى وكركوك، وهي منطقة وعرة نسبيًا، مناسبة لاختباء مسلحي ”داعش“، كما أنها تمثل منطقة فاصلة بين مواقع تمركز القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وتشهد تلك المنطقة هجمات متكررة لعناصر التنظيم على القوات العراقية والبيشمركة.