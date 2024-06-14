مسعود بارزاني يجدد دعمه العمل المشترك مع الأطراف الكوردية الأصيلة في سوريا

شفق نيوز/ جدد الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الجمعة، دعمه العمل المشترك بين الأطراف الكوردية الأصيلة في سوريا.

جاء ذلك، خلال استقبال مسعود بارزاني، وفداً رفيع المستوى من حزب التقدم الديمقراطي الكوردي في سوريا، برئاسة صلاح درويش سكرتير الحزب، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول وضع الكورد في سوريا وآخر التطورات السياسية في سوريا والعلاقات بين الأطراف.

وجدد الرئيس بارزاني، خلال اللقاء، دعمه للتنسيق والعمل المشترك بين الأطراف الكوردية الأصيلة في سوريا.