مسعود بارزاني يجدد التأكيد: انتخابات كوردستان في موعدها

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال استقباله، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى العراق، ضرورة إجراء انتخابات اقليم كوردستان في موعدها.

وقال مكتبه في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس مسعود بارزاني استقبل في صلاح الدين، اليوم، السفير البريطاني لدى العراق مايك برايسون ريتشاردسون والوفد المرافق له، بحضور السيدة روزي كيف القنصل العام البريطاني في أربيل.

وقدم بارزاني، بحسب البيان، تهانيه للشعب البريطاني بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث.

كما تم خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية والتأكيد على تطوير وتحسين العلاقات بين الجانبين.

وبحث الاجتماع أيضاً الاوضاع الداخلية في إقليم كوردستان وشدد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حدد في وقت سابق، بمرسوم إقليمي، الأول من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.