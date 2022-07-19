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مسعود بارزاني يجتمع مع بافل طالباني لحسم منصب الرئاسة الجمهورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-19T10:24:09+0000
مسعود بارزاني يجتمع مع بافل طالباني لحسم منصب الرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب لزعيم الحزب مسعود بارزاني، مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع من المقرر أن يعقد اليوم في أربيل، وهو استكمال للحوار التي شهدها السليمانية أمس الاثنين، بين طالباني، وعضو الحزب الديمقراطي المفاوض فؤاد حسين".

وبشأن تفاصيل اجتماع السليمانية، قال المصدر إن أبدى الحزب الديمقراطي جدد رفضه ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بينما يصر الاتحاد على هذا الترشيح".

ولفت إلى الكلام يدور حالياً على تقديم مرشح توافقي من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني للمنصب.

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