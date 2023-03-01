مسعود بارزاني: يجب إجراء انتخابات كوردستان هذا العام

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفداً من الحكومة البريطانية، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في اقليم كوردستان خلال العام الحالي 2023.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس مسعود بارزاني استقبل، اليوم، في صلاح الدين، وفدا من الحكومة البريطانية برئاسة اللورد أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية.

وأضاف البيان، أن اجتماعاً عقد خلال اللقاء حضره مارك بريسون ريتشاردسون السفير البريطاني في العراق، وروزي كيف القنصل البريطاني في أربيل،مبينا أن اللورد أحمد أعرب عن تقديره لنضال وجهود الرئيس بارزاني ، وثمن دور وتأثيره في استقرار الإقليم والعراق.

كما بحث الاجتماع، وفق البيان، الأوضاع السياسية في الاقليم ومستجدات العملية السياسية العراقية والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية .

وفي جانب آخر من الاجتماع، يقول البيان، تم تبادل الآراء حول الأوضاع في إقليم كوردستان والخلافات السياسية بين الأحزاب الكوردية، موضحا أن الرئيس بارزاني شدد على ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام.

وكانت العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة موضوعا آخر للاجتماع ، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، بحسب ما جاء في البيان.

وفي وقت سابق حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من عدم إجراء الانتخابات في اقليم كوردستان، مشدداً على أن لا يتجاوز موعد اجرائها تشرين الأول المقبل.

يشار إلى أن برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.