مسعود بارزاني يثني على إستجابة إقليم كوردستان لمتضرري الزلزال

شفق نيوز / أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، استمرار "الإصلاحات والتغييرات" داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتعزيز "القيم والمبادئ والأهداف السامية"، في حين أشاد باستجابة حكومة إقليم كوردستان والشعب الكوردي للمتضررين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقال بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز ان "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، اليوم الأربعاء قيادات اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني، وفي بداية الاجتماع جرى تقديم ايجاز حول الأعمال والأنشطة والاستعدادات لمؤتمر المنظمتين، وألقى الرئيس بارزاني كلمة أمام الحضور".

وهنأ بارزاني في كلمته الافتتاحية الشباب والطلاب بـ"اقتراب 18 شباط والذكرى السبعين لتأسيس الاتحادَين، اتحاد الطلاب واتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني"، متمنيا لهم "الاستمرارية والنجاح". وأشار إلى "أهمية دور الطلاب والشباب في تدريب الكوادر لمواصلة النضال السياسي والحزبي".

ودعا الزعيم الكوردي المنظمتين إلى "عقد مؤتمراتهما بخطة واضحة وبروح الصداقة والوطنية".

كما أشار في جزء آخر من خطابه إلى" توصيات ونتائج المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مشددا على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجب أن يعود إلى الأهداف والمبادئ التي تأسس من أجلها".

واكد بارزاني بحسب البيان إن "الإصلاحات والتغييرات داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستستمر من أجل تعزيز القيم والمبادئ والأهداف السامية".

وأعرب الزعيم الكوردي في جانب آخر من اللقاء عن "تعازيه لضحايا زلزال الأسبوع الماضي في شمال وغرب كوردستان وتركيا وسوريا"، مثمنا "مساعدة واستجابة مساعدة حكومة إقليم كوردستان ومؤسسة بارزاني الخيرية والشعب الكوردي للمتضررين جراء الزلزال".

وجرت في نهاية اللقاء بحسب البيان مناقشة "الوضع السياسي في العراق والوضع الداخلي في اقليم كوردستان مواضيع اخرى في كلمة بارزاني الذي عرض التوضيحات اللازمة بشأنها للحاضرين ".