مسعود بارزاني يثمن دعم النمسا لقضية الشعب الكوردستاني

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، سفير النمسا لدى العراق، أندريا ناسي، في مقر إقامته بإقليم كوردستان.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السفير النمساوي قدم خلال اللقاء ملخصاً حول تطور العلاقات بين إقليم كوردستان والنمسا، مع التركيز على المجالات الأكاديمية والتعاون بين الجامعات، بالإضافة إلى الاقتصاد والتجارة.

في المقابل، أعرب بارزاني عن شكره لحكومة وشعب النمسا على دعمهم لقضية الشعب الكوردستاني، ودعا إلى مواصلة تعزيز العلاقات والصداقة بين إقليم كوردستان والنمسا.

كما تناول الاجتماع الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية الكوردستانية والعلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية، كما تم بحث استمرار خطر الإرهاب في المنطقة والوضع في سنجار، مع تسليط الضوء على أسباب عدم تنفيذ اتفاقية سنجار.