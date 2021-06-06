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مسعود بارزاني يتصل هاتفياً بعوائل ضحايا البيشمركة وجرحى هجوم الـ"PKK": عزاؤكم عزائي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-06T15:56:05+0000
مسعود بارزاني يتصل هاتفياً بعوائل ضحايا البيشمركة وجرحى هجوم الـ"PKK": عزاؤكم عزائي

شفق نيوز/ اتصل الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاحد، بعوائل الضحايا والجرحى من قوات البيشمركة الذين تعرضوا لهجوم حزب العمال الكوردستاني "PKK".

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اتصل هاتفياً، اليوم، بعوائل الضحايا الذي قضوا اثناء اداء واجباتهم بهجوم من حزب العمال الكوردستاني، مبيناً أن بارزاني ابلغهم بأن "عزاء هؤلاء الشهداء هو عزائي ومن ثم هو عزاؤكم".

واعرب بارزاني عن مواساته لهم، مشدداً على أن "الذين ارتكبوا جريمة قتل البيشمركة سينالون عقابهم". 

وأشار البيان إلى أن بارزاني وبعد تلك المكالمات اتصل بجميع جرحى العملية ذاتها فرداً فرداً وتمنى لهم الشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة البيشمركة، أمس السبت، أن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة في جبل "متين" بمحافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

 

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