سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني يتابع أوضاع فيضانات أربيل مع المحافظ

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-13T12:04:06+0000
مسعود بارزاني يتابع أوضاع فيضانات أربيل مع المحافظ

شفق نيوز/ أجرى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس اتصالا مع محافظ أربيل للوقوف على أوضاع المدينة عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقال بيان صادر عن محافظة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني أكد خلال الاتصال على ضرورة العمل من قبل الجهات ذات العلاقة في الحكومة لحماية واغاثة المواطنين.

من جانبه، قال محافظ اربيل إن جميع الفرق على أهبة الاستعداد لحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم ومتابعة التطورات واجراء ما يلزم.

كما اعلن محافظ اربيل انه ابلغ بارزاني بأن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني في تواصل دائم معنا لتنفيذ ما يلزم ومساعدة واغاثة المواطنين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت محافظة أربيل حالة الطوارئ جراء فيضانات نجمت عن الأمطار الغزيرة في عدة من أحياء المدينة.

related

مرور أربيل تحذر من أول مطرة: لا تختلف عن القنبلة

Date: 2020-11-03 11:56:53
مرور أربيل تحذر من أول مطرة: لا تختلف عن القنبلة

أربيل تصدر تحذيرا من سيول جارفة جراء امطار غزيرة محتملة

Date: 2020-12-15 14:14:07
أربيل تصدر تحذيرا من سيول جارفة جراء امطار غزيرة محتملة

أربيل تدعو سكانها للحد من حركة التنقل جراء استمرار هطول الأمطار

Date: 2022-01-13 07:33:39
أربيل تدعو سكانها للحد من حركة التنقل جراء استمرار هطول الأمطار

مشاهد لسيول أربيل

Date: 2021-12-17 06:35:55
مشاهد لسيول أربيل

أربيل تحصي الممتلكات المتضررة من الفيضانات والسيول وتشكل لجنة لتقييمها

Date: 2021-11-01 17:22:10
أربيل تحصي الممتلكات المتضررة من الفيضانات والسيول وتشكل لجنة لتقييمها

تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

Date: 2021-12-17 09:46:38
تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

مشاهد لحجم الأضرار التي خلفتها السيول والفيضانات في أربيل

Date: 2021-12-17 07:51:22
مشاهد لحجم الأضرار التي خلفتها السيول والفيضانات في أربيل

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد