مسعود بارزاني يتابع أوضاع فيضانات أربيل مع المحافظ

شفق نيوز/ أجرى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس اتصالا مع محافظ أربيل للوقوف على أوضاع المدينة عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقال بيان صادر عن محافظة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني أكد خلال الاتصال على ضرورة العمل من قبل الجهات ذات العلاقة في الحكومة لحماية واغاثة المواطنين.

من جانبه، قال محافظ اربيل إن جميع الفرق على أهبة الاستعداد لحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم ومتابعة التطورات واجراء ما يلزم.

كما اعلن محافظ اربيل انه ابلغ بارزاني بأن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني في تواصل دائم معنا لتنفيذ ما يلزم ومساعدة واغاثة المواطنين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت محافظة أربيل حالة الطوارئ جراء فيضانات نجمت عن الأمطار الغزيرة في عدة من أحياء المدينة.