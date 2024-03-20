مسعود بارزاني يبلغ السفيرة الامريكية: الحزب الديمقراطي لم يقاطع الانتخابات

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانسكي.

وقال مقره في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السفيرة الأمريكية هنأت خلال اللقاء الشعب الكوردي بمناسبة عيد نوروز، كما أعربت عن قلقها إزاء الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان، ودعت الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى القيام بدوره مع الأطراف الأخرى لحل القضايا والمخاوف بالانتخابات.

وفي اللقاء أشار بارزاني إلى أسباب بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأوضح للوفد الأمريكي أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بادر إلى إجراء الانتخابات منذ بداية التسعينيات، ولطالما دعم إجراء الانتخابات، وهو لا يخشى الانتخابات، لكن لديه تعليقات على آلية اجراءها وخطورة تقويض مبادئ العيش المشترك والقضاء على مشاركة الطوائف في الحياة السياسية.

وقال بارزاني ان الانتخابات اجلت لمدة عامين لأسباب مختلفة، وتدخلت أياد خارجية في الأمر وقللت من قيمة ومكانة الإقليم. كما قاموا بتغيير قرارات وقوانين إقليم كوردستان بشكل غير دستوري وغير قانوني وظلموا الطوائف والشعب الكوردستاني بأكمله.

وأكد بارزاني أن الحزب الديمقراطي لم يقاطع الانتخابات، ولكنه مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة وخالية من التدخلات الخارجية وبرامج مسبقة وان لا يتم حرمان الناخبين من التصويت وأن لا يقلل من قيمة العملية الديمقراطية.

وأشار بارزاني في كلمته خلال اللقاء إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، وقال إن هناك اتفاقا واضحا وشاملا مع الاطار التنسيقي تحت اسم ائتلاف ادارة الدولة، والذي للأسف لم يتم تنفيذ أي من النقاط المهمة في الاتفاق.

وبين، أن الاتفاق كان يهدف تحقيق الاستقرار والازدهار ومبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، لكن لم يتم تحقيق أي من ذلك.

وأكد مسعود بارزاني أنهم سيواصلون التشاور والتنسيق لحل القضايا وإزالة المخاوف.