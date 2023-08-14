مسعود بارزاني يبحث مع وفد "رفيع المستوى" من التحالف الدولي قضايا مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الاثنين، مع وفد رفيع المستوى من القيادة العامة لقوات التحالف في العراق وسوريا، قضايا مكافحة الإرهاب وعدد من القضايا الامنية.

وبحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوفد ضم كلا من القائد السابق لقوات التحالف الجنرال ماثيو ماكفارلين والجنرال جوول فاول القائد الجديد لقوات التحالف في العراق. وسوريا.

وعبر الجنرال ماكفرلين الذي زار بارزاني للتوديع وتعريف القائد الجديد لقوات التحالف ، عن سعادته بالتنسيق مع قوات البيشمركة وإقليم كوردستان خلال الفترة الماضية بشكل ناجح. مثمنا دوو إقليم كوردستان في الحرب ضد إرهابيين. وأكد أن قوات التحالف ستواصل التنسيق مع قوات البيشمركة وإقليم كوردستان في المرحلة المقبلة ايضا.

وعبر بارزاني عن شكره للجنرال ماكفارلين على جهوده ورحب بالقائد الجديد لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جوول فاول مشددا على التنسيق بين قوات البيشمركة و التحالف الدولي.

وحضر الاجتماع القنصل العام الأمريكي في أربيل، إيرفين هيكس، الذي أنهى مهامه في إقليم كوردستان ودّع بارزاني معربًا عن سعادته بعمله في إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية، وفقا للبيان.