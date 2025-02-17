مسعود بارزاني يبحث مع وفد الخارجية الإيرانية تحديات المنطقة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الاثنين، مع وفد من وزارة الخارجية الإيرانية مجموعة من الملفات والقضايا.

وذكر بيان صدر عن مقر بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل مجيد تخت روانجي، نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية والوفد المرافق له.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال اللقاء بحثُ العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على تعزيز وإدامة هذه العلاقات على الأسس المشتركة في مختلف المجالات.

وأشار البيان، إلى أن الأوضاع السياسية العراقية والتغيّرات والتحديات في المنطقة عموماً كانت محاور أخرى للقاء.