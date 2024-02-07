مسعود بارزاني يبحث مع وزير الدفاع التركي تعزيز العلاقات بين الإقليم وأنقرة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، مع وزير الدفاع التركي تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع تركيا، فيما أكد على أهمية التنسيق المشترك لتحقيق الاستقرار.

وذكر مقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اسقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر والوفد المرافق له والذي يضم قائد القوات التركية متين غوراك، والسفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، وعدداً من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة وآخر التطورات في الشرق الأوسط ومخاطر الإرهاب، فضلاً عن العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا".

وأضاف البيان "كما جرى التأكيد على التنسيق بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان بما يضمن الاستقرار والازدهار والعمل المشترك فيما بينهم"، وكذلك بحث الجانبان العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا وتعزيزها.