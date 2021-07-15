مسعود بارزاني يبحث مع ساكو "تهيئة أرضية" لعودة المسيحيين لديارهم

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الخميس الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، ‏بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي للزعيم بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع السياسي في العراق والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العملية السياسية، والتعايش بين المكونات.

وفي الاجتماع نفسه، أعرب ساكو عن تقديره لجهود الزعيم بارزاني في حماية المكونات، وتعميق مبادئ ثقافة التعايش المشترك، واللحمة بين الأديان والمكونات في إقليم كوردستان والعراق، وفقا للبيان.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تهيئة تلك الأرضية التي من شأنها تشجيع المسيحيين وغيرهم من المكونات على العودة لديارهم، وعدم التفكير في مغادرة وطنهم.