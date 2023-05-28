مسعود بارزاني يبحث مع زعيم الحركة الإسلامية الكوردستانية علاقات بغداد وأربيل

شفق نيوز / بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الأحد، العلاقات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية مع وفد من الحركة الاسلامية الكوردستانية.

جاء ذلك، خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من الحركة الإسلامية الكوردستانية برئاسة زعيم الحركة عرفان علي عبد العزيز، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع، تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وعبر بارزاني، خلال الاجتماع، عن تقديره للمواقف الوطنية والتاريخية للحركة الإسلامية الكوردستانية، مشددا على ضرورة "تطوير العلاقات بين الجانبين".