مسعود بارزاني يبحث مع رئيس المفوضية إجراء انتخابات نزيهة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيس الدائرة الانتخابية بمفوضية الانتخابات العراقية، القاضي عباس فرحان، يوم الخميس، استعدادات المفوضية الاتحادية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس بارزاني، في مصيف صلاح الدين، بمدينة أربيل، القاضي عباس فرحان، وعضو مجلس المفوضين في المفوضية، القاضي عامر موسى محمد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء، تبادل الآراء حول استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، والخطوات التي ينبغي اتخاذُها بهدف ضمان انتخابات نزيهة وشفافة وحرّة.