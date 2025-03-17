مسعود بارزاني يبحث مع دبلوماسي تركي تطورات العراق والمنطقة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، مع السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان، التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة.

جاد ذلك خلال استقبال بارزاني للسفير التركي، في مصيف صلاح الدين، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام التركي في أربيل، إيرمان توبتشو، جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، كما تم تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، وزيارة وزير الطاقة التركي إلى إقليم كوردستان.

وكانت خطوات تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان، والحوار بين الأطراف السياسية في الإقليم، بالإضافة إلى الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي محاور أخرى للقاء، وفق البيان.