مسعود بارزاني يبحث مع بعثة دولية أوضاع كوردستان والانتخابات المقبلة

شفق نيوز / بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع وفد مشترك من البعثات الأجنبية في أربيل أوضاع إقليم كوردستان والانتخابات النيابية المقبلة في الإقليم، فيما أثنى الوفد الضيف على تحديد موعد الانتخابات والتمسك بالقيم الديمقراطية في الإقليم.

وقال بيان لمقر البارزاني ورد لوكالة شفق نيوز إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، اليوم، وفدا مشتركاً من البعثات الأجنبية في أربيل مؤلفاً من روزي كيف، القنصل العام للمملكة المتحدة في أربيل، وجاكو بيرندز، القنصل العام لهولندا في أربيل، ووكلاس ستريجير، القنصل العام الالماني في أربيل، وتوكليت بيك رئيسة ممثلية الاتحاد الأوروبي في أربيل، وكاثرين كروفت رئيسة القسم السياسي في القنصلية الأمريكية في أربيل، وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية والعملية السياسية في إقليم كوردستان والانتخابات".

وأضاف البيان أن "الوفد الضيف أثنى على تحديد موعد الانتخابات في إقليم كوردستان"، مؤكدا على "أهمية إجرائها والتمسك بالقيم الديمقراطية وتعزيز أسس الشرعية في اقليم كوردستان".

وفي اللقاء ايضا "أطلع بارزاني الوفد على التزام إقليم كوردستان بثقافة الديمقراطية والانتخابات"، مشيراً إلى أن "الشعب الكوردي قدم التضحيات للعيش بحرية وتطبيق المبادئ الديمقراطية وبعد انتفاضة شعب كوردستان عام 1991 أعلن في مدينة كويسنجق لأول مرة عن وجوب الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وإجراء الانتخابات".

كما اكد بارزاني للوفد الضيف على أن "كوردستان فوق كل المصالح الأخرى، ويجب إجراء الانتخابات في موعدها بإقليم كوردستان خلال هذا العام من أجل حماية الشرعية ومبادئ الديمقراطية ".

وحول مسألة آلية مشاركة المكونات أوضح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ان "أي قرار تتخذه مكونات الإقليم سنلتزم به".

وكان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني أصدر، في 26 آذار 2023، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، فيما أكدت رئاسة الإقليم الحفاظ على حقوق المكونات في الانتخابات ووجوب ألّا يتم فرض أي قرار عليهم.