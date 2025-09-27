مسعود بارزاني يبحث مع بافل طالباني تشكيل حكومة كوردستان

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، تشكيل حكومة إقليم كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني، استقبل في صلاح الدين، بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأضاف ان "اللقاء، شهد بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إضافة إلى العملية السياسية في إقليم كوردستان وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم".