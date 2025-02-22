مسعود بارزاني يبحث مع الأعرجي نتائج اتفاقية طهران - بغداد الأمنية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم السبت، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، نتائج اتفاقية طهران - بغداد الأمنية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مسعود بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين، قاسم الأعرجي، وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، كما تطرق للعلاقات بين العراق وإيران، حيث جرى استعراض وتقييم الاتفاقية الأمنية بين البلدين ونتائجها".

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت بأن طهران هددت أربيل وبغداد بتنفيذ ضربات ضد المعارضة الإيرانية بإقليم كوردستان.

‏‎وذكرت المصادر، أن "طهران أبلغت بغداد بأن تنفيذ التهديد مرهون بعدم تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، حيث توعدت العراق بتنفيذ ضربات جوية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كوردستان، وفي مواجهة هذا تمارس بغداد ضغوطا سياسية على طهران لمنعها من تنفيذ تهديداتها".

‏‎‎وكشفت، أن الحكومة العراقية شرعت حاليا ومن خلال جهات أمنية وسياسية بممارسة الضغط على إيران لثنيها عن تنفيذ الضربة المزمع تنفيذها ضد المعارضة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها على إقليم كوردستان لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وطهران.