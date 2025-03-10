مسعود بارزاني يبحث مع الكاظمي مستجدات العملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي السابق مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، مستجدات الأوضاع السياسية في العراق.

جاء ذلك، خلال استقبال مسعود بارزاني، للكاظمي، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، بحث اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، كما جرى تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.