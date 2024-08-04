مسعود بارزاني يبحث مع القنصل الهولندي في أربيل الأوضاع السياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، مع جاكو بيريندز، القنصل العام الهولندي، الأوضاع السياسية في العراق والشرق الأوسط.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القنصل الهولندي أجرى زيارة وداعية للزعيم الكوردي بمناسبة انتهاء مهام عمله.

واضاف البيان أنه خلال اللقاء، عبّر بارزاني عن شكره للقنصل العام الهولندي في أربيل على ما بذله من جهود، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة، كما أكد على الرغبة بتعزيز العلاقات وأواصر الصداقة بين شعبَي كوردستان وهولندا.

وأشار إلى أن اللقاء شهد بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتهديدات الإرهابية وانتخابات برلمان كوردستان وعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.