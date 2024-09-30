مسعود بارزاني يبحث مع السفير الروسي وضع العراق السياسي والعلاقات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي لدى العراق مكسيم روبين الوضع السياسي في العراق وسوريا واخر التطورات على مستوى المنطقة والمخاطر والتحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل، اليوم الاثنين، في مصيف صلاح الدين، السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف"، مبينا أن "السفير الروسي اشاد خلال اللقاء الذي حضره أيضاً، القنصل العام لروسيا في أربيل مكسيم روبين، بالاستقرار والأمان اللذين يسودان إقليم كوردستان، وأكد أن بلاده تتطلع باهتمام لعلاقاتها مع إقليم كوردستان".

واضاف البيان، أن "السفير الروسي قدم شكرَه لحكومة إقليم كوردستان على استعداداتها لعقد مؤتمر (دور المستشرقين الروس في التعريف بالقضية الكوردية وكوردستان)، بالتعاون والتنسيق بين ممثلية حكومة الإقليم في روسيا وجامعة سوران ومعهد الاستشراق الروسي".

ونوه البيان الى انه "تم خلال اللقاء التباحث بشأن الوضع السياسي في العراق وسوريا، وآخر التطورات على مستوى المنطقة والمخاطر والتحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي".

وشكّلت العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية، إضافة إلى انتخابات برلمان كوردستان المقرر إجراؤها في 20 تشرين الأول 2024 محاور أخرى للقاء، بحسب البيان نفسه.