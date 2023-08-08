مسعود بارزاني يبحث مع السفير البريطاني الجديد لدى العراق "انتخابات كوردستان"

شفق نيوز/ ناقش الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيتشن، الأوضاع السياسية والتشديد على ضرورة إجراء الانتخابات في اقليم كوردستان بحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أنه جرى خلال اللقاء الذي حضرته القنصل البريطاني في اربيل روزي كيف، تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في العراق والمنطقة وآخر مستجدات العملية السياسية العراقية والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.

وفي جانب آخر من اللقاء، أعرب السفير البريطاني في العراق عن سعادته بالعمل في العراق والتواصل مع القيادة السياسية لإقليم كوردستان خلال عمله. كما أعرب السفير البريطاني لمسعود بارزاني عن دعم بلاده للعملية السياسية في إقليم كوردستان وإجراء الانتخابات وتوسيع العلاقات بين الجانبين، وفقا للبيان.