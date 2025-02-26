مسعود بارزاني يبحث عملية السلام في تركيا مع "هدى بار"
شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، مع حزب "هدى بار" الكوردي، عملية السلام في تركيا وخطوات التوصل إلى حل بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسعود بارزاني، استقبل في مصيف صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من حزب الدعوة الحرة "هدى بار" برئاسة الرئيس العام للحزب زكريا يابيجي أوغلو".
وأضاف أنه "خلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول عملية السلام في تركيا والخطوات نحو التوصل إلى حل، كما جرى التأكيد على أهمية الدعم والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل إنجاح عملية السلام والتوصل إلى المعالجات اللازمة في تركيا".
وكان الوفد الإمرالي، زار مؤخرا إقليم كوردستان العراق، وبدأ زيارته في أربيل عاصمة الإقليم، والتقى خلالها رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، الذي أكد بدوره، دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا، وأن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية مهمة يجب العمل على إنجاحها وتعزيز الأخوة بين الكورد والأتراك، لأن السلام ضرورة للجميع في تركيا والمنطقة.
كما صرّح الرئيس نيجيرفان بارزاني قائلاً: “منذ البداية، عملنا دائماً من أجل أن تكون عملية السلام خياراً استراتيجياً، وأن تُحل القضايا بطريقة سلمية، لأن التجربة أثبتت أن الحرب والسلاح لا يمكنهما حل أي مشكلة.” كما أعرب عن أمله في أن يتعامل حزب العمال الكوردستاني (PKK) مع العملية برؤية استراتيجية، محذراً من إضاعة هذه الفرصة.
كما بحث الوفد الإمرالي، مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين، القضايا، الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماعات الوفد مع أوجلان.
وقال بارزاني خلال اللقاء إن "عملية السلام مهمة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لإنجاحها، وأنا على استعداد لدعم هذه الجهود".
كما زار الوفد السليمانية، والتقى قادة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف التشاور مع الأطراف الكوردية في إقليم كوردستان، لاسيما في ظل تجدد الحديث عن المسألة الكوردية وعملية السلام في تركيا.