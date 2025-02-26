مسعود بارزاني يبحث عملية السلام في تركيا مع "هدى بار"

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، مع حزب "هدى بار" الكوردي، عملية السلام في تركيا وخطوات التوصل إلى حل بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسعود بارزاني، استقبل في مصيف صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من حزب الدعوة الحرة "هدى بار" برئاسة الرئيس العام للحزب زكريا يابيجي أوغلو".

وأضاف أنه "خلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول عملية السلام في تركيا والخطوات نحو التوصل إلى حل، كما جرى التأكيد على أهمية الدعم والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل إنجاح عملية السلام والتوصل إلى المعالجات اللازمة في تركيا".

وكان الوفد الإمرالي، زار مؤخرا إقليم كوردستان العراق، وبدأ زيارته في أربيل عاصمة الإقليم، والتقى خلالها رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، الذي أكد بدوره، دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا، وأن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية مهمة يجب العمل على إنجاحها وتعزيز الأخوة بين الكورد والأتراك، لأن السلام ضرورة للجميع في تركيا والمنطقة.

كما صرّح الرئيس نيجيرفان بارزاني قائلاً: “منذ البداية، عملنا دائماً من أجل أن تكون عملية السلام خياراً استراتيجياً، وأن تُحل القضايا بطريقة سلمية، لأن التجربة أثبتت أن الحرب والسلاح لا يمكنهما حل أي مشكلة.” كما أعرب عن أمله في أن يتعامل حزب العمال الكوردستاني (PKK) مع العملية برؤية استراتيجية، محذراً من إضاعة هذه الفرصة.

كما بحث الوفد الإمرالي، مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين، القضايا، الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماعات الوفد مع أوجلان.

وقال بارزاني خلال اللقاء إن "عملية السلام مهمة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لإنجاحها، وأنا على استعداد لدعم هذه الجهود".

كما زار الوفد السليمانية، والتقى قادة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف التشاور مع الأطراف الكوردية في إقليم كوردستان، لاسيما في ظل تجدد الحديث عن المسألة الكوردية وعملية السلام في تركيا.