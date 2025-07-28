مسعود بارزاني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد إيراني

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الإثنين، تعزيز التعاون الاقتصادي، مع محافظ أذربيجان الغربية الإيرانية رضا رحماني، الذي اشار بدور كوردستان باستقبال الزائرين الإيرانيين.

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني، استقبل في مصيف صلاح الدين، وفداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة رضا رحماني، محافظ أذربيجان الغربية".

وأضاف "خلال اللقاء، نقل محافظ أذربيجان الغربية إلى الرئيس بارزاني، تحياتٍ خاصة من مسعود بزيشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أعرب عن شكره لحكومة إقليم كوردستان لما توفره من تسهيلات كبيرة وواسعة للزوار الذين يقصدون العراق عبر معبر حاج عمران الحدودي".

وتابع "كما جرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات التاريخية والصداقة المتينة بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية بين الجانبين".