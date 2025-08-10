مسعود بارزاني يبحث الدعم العسكري للإقليم مع وفد دبلوماسي أمريكي

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع وفد دبلوماسي أمريكي، يوم الأحد، استمرار الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري لإقليم كوردستان.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم القنصل الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في أربيل، غويندالين غرين، والقنصل السابق ستيف فيتنر، وتمنى للقنصلين النجاح في مهامهما.

وأعرب عن شكره للقنصل السابق على دوره البارز في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، ومساهماته في دعم وتطوير وزارة البيشمركة.

وأشاد بارزاني، بـ"المواقف والدعم الأمريكي للإقليم منذ عام 1991، مروراً بسقوط النظام السابق في العراق، وصولاً إلى الحرب ضد تنظيم داعش".

بدوره، أعرب القنصل السابق فيتنر، عن امتنانه لفترة عمله في إقليم كوردستان، مثمناً دعم بارزاني ومؤسسات الحكومة لجهود القنصلية.

كما أكد متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والإقليم، مشيراً إلى الأوضاع الراهنة، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، ودور بارزاني في تهدئة الأوضاع.

من جانبها، أشادت القنصل الجديد غرين، بدور الرئيس بارزاني واصفة إياه بـ"الأسطوري"، مؤكدة على قوة واستمرار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان.

وبحث اللقاء، وفقاً للبيان، التطورات والتحديات الأخيرة في المنطقة، وقضية عملية السلام في تركيا، والوضع في سوريا.