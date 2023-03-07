مسعود بارزاني وأوستن يؤكدان على مواصلة الحوارات بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، آخر التطورات السياسية في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "مسرور لاستقبال الوزير الأمريكي‬⁩ اليوم في اربيل. ناقشت أنا والوزير أوستن عدة مواضيع من بينها العلاقات مع الحكومة الاتحادية والجهود المتواصلة من أربيل وبغداد للتوصل إلى اتفاقات لتحقيق المصالح المشتركة".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان قادماً من العاصمة بغداد، وعقد اجتماعاً مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.