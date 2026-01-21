مسعود بارزاني وأمير قطر يتفقان على ضرورة وقف القتال في سوريا

شفق نيوز- أربيل

اتفق الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة وقف القتال في سوريا.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني وآل ثاني، أجريا اتصالا هاتفيا، شهد تبادلَ وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في سوريا، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "الطرفين اتفقا على ضرورة إيقاف القتال والاشتباكات، ومنع اندلاع مواجهات بين العرب والكورد، فضلاً عن معالجة النزاعات والخلافات عبر الحوار والتفاهم وبالطرق السلمية".