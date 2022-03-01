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مسعود بارزاني ووفد امريكي يبحثان التنسيق بين البيشمركة والتحالف الدولي لمواجهة "داعش"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-01T10:31:17+0000
مسعود بارزاني ووفد امريكي يبحثان التنسيق بين البيشمركة والتحالف الدولي لمواجهة "داعش"

شفق نيوز / شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة التنسيق الأمني بين القوات العراقية والبيشمركة وتعاون الأخيرة مع قوات التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، وفيما بحث مع وفد أمريكي يزور العراق حاليا سبل مواجهة تنظيم (داعش)، اثنى الوفد الأمريكي على خطوات البيشمركة في إجراء الإصلاحات.

وقال بيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئيس الحزب مسعود بارزاني اجتمع، في مصيف صلاح الدين في أربيل مع وفد عسكري أمريكي برئاسة كبير المستشارين العسكريين والملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى العراق الجنرال كيث فيليبس".

وأضاف البيان أن "الاجتماع بحث الاوضاع الميدانية في مواجهة إرهاب (داعش) في العراق وسوريا وتم التأكيد على التنسيق والعمل المشترك بين القوات العراقية وقوات البيشمركة والخطوات التي تتخذها وزارة البيشمركة في إجراء الإصلاحات".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد أيضا على التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي في مواجهة الإرهاب".

وكان وفد عسكري أمريكي برئاسة كبير المستشارين العسكريين والملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى العراق الجنرال كيث فيليبس اجرى مباحثات أمنية وعسكرية مع رئيس الاقليم ورئيس الحكومة في زيارة خاصة لأربيل.

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