مسعود بارزاني وهيتشن يبحثان مخاطر المنطقة ومستقبل كورد سوريا

شفق نيوز/ تبادل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، يوم الأربعاء، الرؤى ووجهات النظر حول خطوات تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان، وأوضاع الكورد في سوريا.

جاء ذلك، خلال استقباله، السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن، في مصيف صلاح الدين، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية، والتطورات الأخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى أوضاع الشعب الكوردي في سوريا، والمخاطر التي تهدد استقرار المنطقة.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول خطوات تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان، والنقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان.

يشار إلى أن زيارة السفير البريطاني هذه إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، تتسم بطابع توديعي إذ تأتي مع اختتام مهامه الدبلوماسية في العراق، فيما أعرب الرئيس بارزاني عن أمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.