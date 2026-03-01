مسعود بارزاني وملك الأردن يشدّدان على ضرورة حفظ الاستقرار بالمنطقة

شفق نيوز- أربيل

أجرى الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، وملك الأردن عبدالله الثاني، مساء الأحد، مباحثات هاتفية حول آخر التطورات في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شهد الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتغييرات، والتوترات والاضطرابات الأخيرة في المنطقة.

ووفق البيان، اتفق الجانبان، على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وتسوية المشكلات وتجاوز التحديات عبر الحوار.