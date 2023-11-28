مسعود بارزاني ومطران الروم الأرثوذكس يناقشان المشاكل التي تواجه المسيحيين في العراق والمنطقة

شفق نيوز/ ناقش الزعيم الكوردي مسعود البارزاني، ومطران الروم الأرثوذكس في بغداد والكويت وسلطنة عمان غطاس هزيم، يوم الثلاثاء، مطران الروم الأرثوذكس في بغداد والكويت وسلطنة عمان.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المطران غطاس هزيم عبر عن شكره للرئيس بارزاني على جهوده في حماية المكونات، وأعرب عن امتنانه للشعب الكوردستاني لفتح أبوابه لعشرات الآلاف من النازحين المسيحيين في الأوقات الصعبة".

كما ناقش اللقاء المشاكل والمعوقات التي تواجه المسيحيين في العراق والمنطقة، وأكد الرئيس بارزاني التزام الشعب الكوردستاني بثقافة التوافق والتعايش بين المكونات"، وفقاً للبيان.