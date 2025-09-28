مسعود بارزاني ومثنى السامرائي يبحثان 3 ملفات عراقية وإقليمية

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، يوم الأحد، الأوضاع في العراق والمنطقة والانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مصيف صلاح الدين بأربيل، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وجرى خلال اللقاء التباحث حول الأوضاع في العراق والمنطقة، إلى جانب الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي.

وأضاف، كما تطرق الجانبان إلى أهمية التواصل والتنسيق بين الأطراف السياسية العراقية.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، في وقت سابق من اليوم، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وبحثا الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات العامة المقبلة، بالإضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد وأوضاع المكونات العراقية.