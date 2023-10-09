مسعود بارزاني وعمار الحكيم يبحثان مواصلة جهود التقريب السياسي

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الاثنين، على مواصلة الجهود للتقريب بين الأطراف السياسية العراقية.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، الأخير استقبل الحكيم والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في العراق وجهود التقريب بين الأطراف ومواصلة الحوار لحل القضايا.

وفي اللقاء أيضاً جرى التأكيد على الصداقة والعلاقة الوطيدة والتاريخية بين الجانبين وضرورة حماية هذه العلاقة والصداقة.