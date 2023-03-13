مسعود بارزاني وسفيرة السويد يؤكدان على تنفيذ إتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وسفيرة السويد لدى العراق جيسيكا سفاردستروم، يوم الإثنين، على تنفيذ إتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس بارزاني ناقش مع السفيرة السويدية الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والبحث عن الاستقرار في العراق وتنفيذ برنامج الحكومة العراقية".

وتابع البيان، "في جانب آخر من الإجتماع، تم تسليط الضوء على التهديدات الخطيرة للفكر المتطرف والطائفية على مستقبل العراق والمنطقة، والتأكيد على تنفيذ إتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها".

وأعربت السفيرة عن دعم بلادها لاستقرار العراق وإقليم كوردستان، وأشارت إلى وجود جالية كبيرة من الكورد والعراقيين، والرغبة في تطوير العلاقات بين السويد وإقليم كوردستان أكثر.

وشكر الرئيس بارزاني حكومة وشعب السويد على فتح أبوابهم دائما للشعب الكوردي وخاصة في الأوقات العصيبة ودعمهم للقضية الكوردية، بحسب البيان.