مسعود بارزاني وزلماي خليل زاد يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع الدبلوماسي والسفير الأميركي الأسبق لدى العراق زلماي خليل زاد، يوم الاثنين، الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة في العراق والمنطقة.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز أن الأخير استقبل في منطقة بيرمام بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان زلماي خليل زاد، الدبلوماسي والسفير الأميركي الأسبق لدى العراق.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، كما جرى تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق، وانتخابات مجلس النواب، والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان.