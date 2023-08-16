مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم يُهنئان بمناسبة ذكرى تأسيس الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ77 على تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يرأسه

وقال في رسالة بعثها بهذه المناسبة، "أعرب عن تقديري لنضال جماهير الحزب الديمقراطي الذين كانوا على الدوام أساس المقاومة والمثابرة وتقوية قضية الشعب الكوردستاني في الفترات الصعبة والمصيرية".

وأضاف "لطالما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونهج بارزاني في الماضي والحاضر والمستقبل أمل كوردستان وذراعه القوية والمدافع عن القضية المشروعة للشعب الكوردستاني".

بدوره بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التهاني والتبريكات إلى الحزب ومؤسسه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بهذه المناسبة.

وقال مسرور بارزاني في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي)، هو عماد الثورات المجيدة وصاحب المنجزات الكبرى، وتاريخه يزخر بكل معاني الفخر والاعتزاز والسيادة وقيادة البيشمركة، وقد كرّس مساره ومسيرته دفاعاً عن كرامة الشعب والوطن ورخائهما، وعن مجد كوردستان وعزتها".

وأردف بالقول، إنه "منذ لحظة تأسيسه، لم يقف (البارتي) عند حدود منطقة معينة دون غيرها في كوردستان، بل تخطى ذلك بكثير، ليصبح حركة جماهيرية كوردستانية، ومدافعاً صلباً عن المنجزات الوطنية ومبادئ وقيم الحرية والديمقراطية، ودرعاً حصيناً وحامياً لروح التعايش في كوردستان".

وتابع مسرور بارزاني قائلا: لقد أخذ الحزب الديمقراطي على عاتقه مسؤوليات كبيرة، وبفضل كفاحه تعززت الإرادة الكوردستانية، ولا يزال يتولى زمام قيادة شعب كوردستان ودفة ريادته، متمسكاً بالدفاع والذود عن الكيان الوطني والدستوري للإقليم، في سبيل تعزيز مسيرة التقدم والازدهار والإعمار في كوردستان.