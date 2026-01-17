مسعود بارزاني وباراك يشددان على حل مشاكل سوريا عبر الحوار

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم السبت، مع مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون سوريا توم باراك، الأوضاع في المنطقة والتأكيد على ضرورة الحوار والتفاهم لحل المشاكل العالقة.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين (بيرمام)، توم باراك، مبعوث الرئيس ترمب لشؤون سوريا والسفير الأميركي لدى تركيا توم باراك، والوفد المرافق".

وأضاف "خلال اللقاء، الذي حضره رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، نقل باراك تحيات وتقدير ترمب إلى الرئيس بارزاني، معرباً عن تثمينه لدور سيادته في عملية السلام وتهدئة الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا".

وتابع "كما جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة الأوضاع في سوريا وآخر المستجدات الميدانية، حيث تم التأكيد على ضرورة الاعتماد على الحوار والتفاهم والوسائل السلمية للوصول إلى حلول للمشكلات القائمة".

وأشار إلى أنه "في جانب آخر من اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره للدور الأميركي في مساعدة الأطراف السورية للتوصل إلى حل للأزمات، مشدداً على ضرورة ضمان حقوق الشعب الكوردي في مستقبل سوريا".